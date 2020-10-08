屏東一對男女當街用安全帽互毆 目擊者看傻：女方真猛

屏東市位於和平路上的西區公有零售市場，昨天晚上有一對男女手持安全帽互毆，兩人打架的過程，被目擊民眾錄下並在今天PO網，由於不清楚爭吵原因，也未向警方報案，因此，許多網友只好看畫面說故事說，「牛頭山之戰」、「這個求婚套路太深」、「分手擂台？」。

這起爭執，發生於昨天晚上位在屏東西區公有零售市場的騎樓，這段男女不明原因，發生爭執，隨後兩人大打出手。打架的過程被目擊民眾錄下並在今天PO網，一片一出，立刻引起網友熱議。

由於影片聽不出對話，只能看見兩人激烈對打，因此有網友看影片說故事，紛紛 在貼文底下留言表示，「牛頭山之戰」、「這個求婚套路太深」、「分手擂台？」、「打是情，罵是愛，他們愛的轟轟烈烈」、「可能女的要叫男的娶她，男的不要所以先來硬的不行再軟的」。

目擊民眾表示，當時正在對面用餐，聽不到他們再說什麼，也不知道什麼原因兩人會拿安全帽打起來，只知道該名男子先拿安全帽打女方，但該名女子很快就反擊，而且打擊率很高，每一下都打很準，過程中還下跪幫被打男子擦血，又攙扶該名男子，走沒幾步又突然將男子過肩摔，當下看了相當傻眼。

事後目擊民眾回想事發經過，覺得該名女子非常勇猛，每招都「爆擊」，那名被打的男子，根本不是她的對手，而且在遠處觀看，就已經覺得非常猛。