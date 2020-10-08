分局員警曾突發心肌梗塞 分局長今生日獲贈電擊器AED

台南麻豆警分局有員警突發心肌梗塞，幸好被及時發現送醫，麻豆義消中隊長曾晉億、副中隊長楊瑞琮、顧問團長鄭陞釱、副團長陳生進、顧問李明和、胡清雄、王彥渝及聯發資源公司負責人鄭陞煌等人，合資捐贈乙台AED（自動體外心臟電擊去顫器）給麻豆警分局，選在今天分局長洪頂力生日前往致贈，洪頂力感謝說「這是生日收到最有意義的禮物」，這台AED將放置在麻豆派出所，期發揮緊急救命的功能。

麻豆警方表示，警察因工作壓力及日夜勤務繁重等因素，較一般民眾容易罹患心血管疾病，麻豆分局員警平均年齡較高，不久前也發生員警心肌梗塞緊急就醫，麻豆義消捐贈AED做為救難器材，分局長也回贈感謝狀，感謝眾人的善行義舉、並稱這是今天生日收到最有意義的禮物。

自動體外心臟電擊去顫器AED是一台能夠自動偵測傷病患心律脈搏並施以電擊，使心臟恢復正常運作的儀器，因為使用的方式相當容易，坊間稱之為「傻瓜電擊器」。許多心因性猝死或因突發性心律不整倒下的病患，如有AED設備在旁立即電擊去顫，其急救成功率可有效提升，爭取黃金急救時間。