中年男掉落嘉義太保水牛厝公園埤塘 救起已無生命跡象

嘉義縣消防局下午1點多獲報，太保市水牛厝公園埤塘有人落水，立即派遣太保、新港、水上消防分隊人車搶救，因水面下夾雜大量泥沙、溪水混濁而無法視物，視線不佳造成搜救困難，經人員多處搜尋，救起52歲許姓男子，無生命跡象，意外原因警方調查中。

警方說，許姓男子常在公園活動，報案者指許男疑撿東西，不慎落水；消防搜救人員分成兩人一組先行下水進行搜索，另一組救災人員利用救生船艇在水面上 沿岸邊搜尋。