聽新聞
test
0:00 / 0:00
中年男掉落嘉義太保水牛厝公園埤塘 救起已無生命跡象
嘉義縣消防局下午1點多獲報，太保市水牛厝公園埤塘有人落水，立即派遣太保、新港、水上消防分隊人車搶救，因水面下夾雜大量泥沙、溪水混濁而無法視物，視線不佳造成搜救困難，經人員多處搜尋，救起52歲許姓男子，無生命跡象，意外原因警方調查中。
警方說，許姓男子常在公園活動，報案者指許男疑撿東西，不慎落水；消防搜救人員分成兩人一組先行下水進行搜索，另一組救災人員利用救生船艇在水面上 沿岸邊搜尋。
下午1點39分發現許姓男子，立即以長背板搬運上岸，溺者無生命跡象，救護人員立即實施CPR搶救，將患者搬運至救護車，送往衛生福利部嘉義醫院。水牛厝公園縣府移交太保市公所管理維護，水牛埤池有設安全圍欄，平日有清潔人力整理環境，公所加強安全宣導，避免意外。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言