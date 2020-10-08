蘆洲加強取締信義路占用騎樓攤商 4名警力不定時告發

新北市蘆洲區信義路聚集許多餐飲業者，是附近居民經常消費的據點，但是大約有10幾家攤販長期佔用騎樓營業，嚴重影響通行，屢遭檢舉。警方今天加強取締、勸導改善並清除障礙，未來將由派出所不定時出動4名警力加強告發。

警方表示，蘆洲區復興路、信義路口周邊是商街市集，人行道長年遭攤販違規占用，造成民眾行走不便，經常有人提出檢舉，蘆洲警分局加強執法取締作為，今天起大規模針對佔用騎樓及道路、並排停車等情形，強力取締排除道路障礙，整頓交通秩序。

警方同時呼籲攤商及購物民眾，務必遵守交通規則，妥善運用周邊停車場，切勿占道影響交通，未來將持續針對信義路周邊路段違規攤販、違停車輛，加強取締，不接受勸導改善者，將沒收攤架，並依道路交通管理處罰條例第82條處1200元以上2400元以下罰鍰。