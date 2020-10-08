消防生力軍！台南特搜分隊在新化林場進行山域繩索訓練

台南市消防局特搜分隊今天在中興大學新化林場進行山域繩索訓練，對象是特考班58名學員，其中有8名是女性，特搜分隊長鄭明華表示，新化林場符合實際災害現場的情況，在訓練場制式的環境，綁繩子的位置都是固定的，但在新化林場學員要根據現場環境判斷，未來投入救災時，能很快根據野外環境做出判斷。

新化林場是最靠近台南市區的森林，鄭明華之前擔任新化消防分隊長時，認為新化林場環境很適合進行野外救難訓練，場長吳佾鴻也很支持，消防署特考班58名學員派到台南市進行7周訓練，鄭明華就安排到新化林場進行山域繩索訓練，分成高所、低所及斜坡三項，依據不同地形特性，由學員分組演練。

在「高所」項目訓練，模擬有民眾受困山谷，學員必須在兩處高地架設繩索，拋繩到對面由另一組成員綁在樹上，將繩子架設好後，再做上昇及下降的動作，鄭明華說，新化林場是很好的山域訓練場所，學員除了熟練綁繩的動作，也要分組學習指揮，根據現場狀況進行指揮調度。