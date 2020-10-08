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大觀電廠輸水明管破裂造成土石流 所幸無人傷亡

中央社 / 南投縣8日電

南投大觀電廠架設在山壁上的一支輸水明管5日突然破裂，數百公噸水流從山壁傾瀉而下造成土石流，波及停放在廠區的數輛汽車，所幸無人傷亡，電廠也緊急關水以免災害擴大。

南投縣警察集集分局一名值班的員警指出，大觀水力發電廠在電廠對面的山壁架了5支輸水明管，5日下午傳出其中一支輸水明管突然破裂，數百公噸的水流從山壁傾瀉而下，挾帶土石直接衝到山下的發電廠廠區，當時停在廠區內的數輛汽車遭到波及。

員警獲報趕到現場，確認廠區內無人受傷，廠區人員則向警方說明，意外發生時，電廠有機組為了要檢修而關機，管線發生破裂，機組就感測到異常，操作人員立即關水，不過輸水明管破裂的原因仍在調查中。

根據台灣電力公司的網站資料，大觀水力發電廠包括屬於慣常水力發電廠的大觀一廠以及屬於抽蓄水力發電廠的大觀二廠，大觀一廠位於南投縣魚池鄉五城村與水里鄉明潭村交界處水里溪東岸，大觀二廠位於大觀一廠側，廠房位於水里溪左岸山腹，而電廠在1934年竣工，已有80多年歷史。

大觀水力發電廠在電廠對面的山壁架了5支輸水明管，5日下午傳出其中一支輸水明管突然破裂，數百公噸的水流從山壁傾瀉而下。記者黑中亮／攝影
大觀水力發電廠在電廠對面的山壁架了5支輸水明管，5日下午傳出其中一支輸水明管突然破裂，數百公噸的水流從山壁傾瀉而下。記者黑中亮／攝影

警察 集集 土石流

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