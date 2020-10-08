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哏圖影射警察智障 三重分局生氣了
新北市警三重分局生氣了！近日LINE流傳1張搞笑哏圖，惡搞警察偵辦案件移送文書常用的「犯罪嫌疑人指認表」，後來哏圖又出現變種版本，有人後製加字直接嘲諷三重光明派出所。
警方隨即展開調查，澄清此圖並非三重警分局員警所製，同時呼籲民眾莫再轉傳，不排除依法查辦。
這張指認表內共有6個編號的人像大頭照，其中5個全都是一線電影明星大帥哥，顯然不可能是正式公文書，後來竟傳出直接標明「三重」、「警察」、「光明」字樣的變種版本，被認為是很直接的惡意影射。
三重警分局今天發表聲明，第一，經查該圖並非三重警分局員警所製。第二，該圖內容顯經加工、變照，有戲謔、污衊公署之嫌，呼籲民眾勿在相關通訊軟體繼續轉傳這則假消息，否則不排除以侮辱公署罪嫌依法究責。
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