快訊

台大畢業待遇有比較優渥嗎？ 他列18位台大校友年薪大PK

梁崇銘弒母剁頭無罪遭撤銷 高院更一審裁定羈押三個月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／遇3樓高瘋狗浪象鼻岩2釣客失蹤 家屬哭喊焦急等

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

新北市瑞芳象鼻岩附近，2名男釣客今天凌晨2時許在找釣點時遇到瘋狗浪，瞬間被捲入大海，目前仍在搜救中。救援人員發現，釣具都還沒有用放在岩石上，家屬趕至現場難過哭喊，焦急等待。

新北市消防局今天凌晨2時21分接獲報案，有2名釣客落海，地點在瑞芳區象鼻岩附近，因為浪太大，消防人員在岸邊戒護，海巡署巡防艇在外海搜救，尚未發現。

經調查2名釣客都是來自台北的黃姓（42歲）、林姓男子（27歲），家屬到場後焦急等待，難過哭喊。附近釣客說，浪大，很危險，危險點不能去，最近瘋狗浪很大，都有2、3樓高。

第六大隊指出，最近有東北季風，又有颱風外圍環流影響，浪非常大，連放釣具的地方浪都會不定時打上來，可見瘋狗浪會非常大，十分危險。目前在離現場約2公里的深澳灣有發現一個疑似的漂浮物，正在確認中。

2名男釣客今天凌晨2時許在找釣點時遇到瘋狗浪，瞬間被捲入大海，目前仍在搜救中。記者游明煌／翻攝
2名男釣客今天凌晨2時許在找釣點時遇到瘋狗浪，瞬間被捲入大海，目前仍在搜救中。記者游明煌／翻攝
2名男釣客今天凌晨2時許在找釣點時遇到瘋狗浪，瞬間被捲入大海，目前仍在搜救中。記者游明煌／翻攝
2名男釣客今天凌晨2時許在找釣點時遇到瘋狗浪，瞬間被捲入大海，目前仍在搜救中。記者游明煌／翻攝
2名男釣客落海，目前仍在搜救中。記者游明煌／翻攝
2名男釣客落海，目前仍在搜救中。記者游明煌／翻攝

象鼻岩 瑞芳

延伸閱讀

影／大浪捲象鼻岩2釣客落海 釣具都還沒用海空搜救中

影／武界壩釣客游泳失蹤 晚間在水管橋尋獲遺體

大溪漁港遭浪襲 劉姓釣客昏迷多日腦死捐器官遺愛人間

大溪漁港發現一具遺體 確認是7日遭瘋狗浪奪命釣客

相關新聞

錢櫃林森店大火釀6死 董事長練台生等8人涉過失遭起訴

錢櫃林森店今年4月間火警造成6人枉死，台北地檢署調查後，今依失火、過失傷害、過失致死罪及違反消防法、職業安全衛生法等罪起...

影／大浪捲象鼻岩2釣客落海 釣具都還沒用海空搜救中

兩名年約30多歲男性釣客，今天凌晨2時許在新北市瑞芳區象鼻岩附近，在找釣點時疑遇大浪捲入落海，連釣具都還沒有使用、放在岸...

錢櫃大火練台生遭起訴 北市修正「火災預防自治條例」

錢櫃林森店今年4月火警，造成6死不幸。台北地檢署調查後，今天起訴錢櫃董事長練台生等人。台北市政府副發言人林珍羽表示，錢櫃...

錢櫃林森店火警釀6死 北檢：董事長練台生未盡責任義務

錢櫃林森店今年4月間火警造成6人枉死，台北地檢署查出起火原因是工頭王聖傑充電不慎，但錢櫃董事長練台生是消防法規定的管理權...

影／遇3樓高瘋狗浪象鼻岩2釣客失蹤 家屬哭喊焦急等

新北市瑞芳區象鼻岩附近，2名男釣客今天凌晨2時許在找釣點時遇到瘋狗浪，瞬間被捲入大海，目前仍在搜救中。救援人員發現，釣具...

桃園鎖匠配合「演戲」 警終將迷路老婦送回家

桃園市蘆竹區78歲陳姓老婦人昨天下午出外，在南竹路迷路，由於她輕微失智，與鑰匙鎖店老闆糾纏，警方今天上午指出，陳姓老婦要...

影／海巡警方夜間威力掃蕩 防新冠肺炎、非洲豬瘟疫情

海巡署表示，雙十國慶連假期間，民生物資、農漁畜產品需求增加，為維護苗栗、台中、彰化地區海域、海岸安全，海巡署中部分署第三...

清水3場山林大火搶救 消防隊員返隊忙清洗水帶

台中市清水山區昨晚接連發生3起山林大火，山區滅火不易，大批消防隊員上山搶救，並連接多條水帶才能接近火點，火勢撲滅後，消防...

影／「內有惡犬」酪梨高價賊不怕 7旬竊嫌落網

彰化縣二水鄉合興村蔡姓果農日前酪梨數次遭竊，損失20多萬元，因此架設監視器材和養狗防賊，警方根據監視器錄到竊賊穿著雨鞋、...

75歲翁清晨散步失蹤一整天 警方晚上找到人幸無恙

苗栗市有重度智障的75歲賴姓老翁昨天上午6時許起床後外出散步，但到傍晚都未返家，家人焦急萬分報警協尋，警方調閱監視器影像...

17歲孫女留「我要走了」字條 祖母心急尋警協尋

台南市66歲楊姓老婦人，心急如焚地走到莊敬派出所，向員警表示她因細故和孫女發生口角後，孫女在家中房間留下「我要走了」字條...

瑞芳濱海公路澳底小貨車翻車 駕駛受困車內救出送醫

阮姓男子駕駛的一輛小貨車昨天深夜行經濱海公路澳底路段時失控翻車，小貨車側翻在路中，男子受困車內，消防人員獲報後到場協助將...

熱門新聞

中山高湖口服務區驚傳隨機砍人 看惡煞一眼遭砍3刀倒地

獨／館長槍擊案重大突破 檢警鎖定竹聯幫帶「中間人」調查

建國高架嚴重追撞 小貨車撞大貨車駕駛滿身血消防搶救

教官載姪女婿飛航墜大鵬灣雙亡 教官妻小須賠526萬

新北屁孩騎到桃園嗆聲 佔據車道還引燃信號彈火燒馬路

民眾驚慌閃避！北捷驚傳婦人持刀 警方獲報趕抵壓制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。