影／遇3樓高瘋狗浪象鼻岩2釣客失蹤 家屬哭喊焦急等

新北市瑞芳區象鼻岩附近，2名男釣客今天凌晨2時許在找釣點時遇到瘋狗浪，瞬間被捲入大海，目前仍在搜救中。救援人員發現，釣具都還沒有用放在岩石上，家屬趕至現場難過哭喊，焦急等待。

新北市消防局今天凌晨2時21分接獲報案，有2名釣客落海，地點在瑞芳區象鼻岩附近，因為浪太大，消防人員在岸邊戒護，海巡署巡防艇在外海搜救，尚未發現。

經調查2名釣客都是來自台北的黃姓（42歲）、林姓男子（27歲），家屬到場後焦急等待，難過哭喊。附近釣客說，浪大，很危險，危險點不能去，最近瘋狗浪很大，都有2、3樓高。