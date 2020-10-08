桃園鎖匠配合「演戲」 警終將迷路老婦送回家

桃園市蘆竹區78歲陳姓老婦人昨天下午出外，在南竹路迷路，由於她輕微失智，與鑰匙鎖店老闆糾纏，警方今天上午指出，陳姓老婦要鎖店老闆隨她回家開鎖，講不出住址糾纏，老闆報警，警方利用警政署臉部辨識網路系統比對查出身分，要載她返家，老婦卻不從，堅持要鎖店老闆開鎖，老闆只好配合「演戲」陪同，終於讓老婦開心回家。

警方表示，陳姓老婦人年事已高，罹患輕微失智，趁她媳婦做家事不注意外出，未料迷路，走進鎖店要求老闆隨她回家開鎖，因住址不明，老闆被糾纏報警，員警趕到與老婦人問答，發現老婦講話不清，利用警政署臉部辨識網路系統查出身分。