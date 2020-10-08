聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園鎖匠配合「演戲」 警終將迷路老婦送回家
桃園市蘆竹區78歲陳姓老婦人昨天下午出外，在南竹路迷路，由於她輕微失智，與鑰匙鎖店老闆糾纏，警方今天上午指出，陳姓老婦要鎖店老闆隨她回家開鎖，講不出住址糾纏，老闆報警，警方利用警政署臉部辨識網路系統比對查出身分，要載她返家，老婦卻不從，堅持要鎖店老闆開鎖，老闆只好配合「演戲」陪同，終於讓老婦開心回家。
警方表示，陳姓老婦人年事已高，罹患輕微失智，趁她媳婦做家事不注意外出，未料迷路，走進鎖店要求老闆隨她回家開鎖，因住址不明，老闆被糾纏報警，員警趕到與老婦人問答，發現老婦講話不清，利用警政署臉部辨識網路系統查出身分。
未料這時老婦不願隨員警回家，堅持要鎖店老闆「開鎖」，警方商請老闆配合演出，老闆只好戴上安全帽上車，一度還因沒帶工具被老婦「抓包」，鎖店老闆只好帶著工具陪同「演戲」跑一趟，警方送老婦人送回家，老婦人媳婦應門，才驚覺自己疏忽，竟未發現老婦人獨自外出，看見老婦人平安，連忙感謝警方和鎖店老闆。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言