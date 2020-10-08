清水3場山林大火搶救 消防隊員返隊忙清洗水帶

台中市清水山區昨晚接連發生3起山林大火，山區滅火不易，大批消防隊員上山搶救，並連接多條水帶才能接近火點，火勢撲滅後，消防隊員返隊要逐一清洗整理水帶，數十條水帶排在地面很壯觀。

昨晚台中海線風強，清水山區的火警在風勢助長下蔓延快，清水和沙鹿、清泉分隊都派人車到山區滅火，山林火警燃燒面積大，消防車不易開抵火點，消防隊員立刻佈起多條水帶連接，才能接近火點撲滅，清水分隊就使用近20條水帶，另二個分隊也用許多水帶支援。