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清水3場山林大火搶救 消防隊員返隊忙清洗水帶
台中市清水山區昨晚接連發生3起山林大火，山區滅火不易，大批消防隊員上山搶救，並連接多條水帶才能接近火點，火勢撲滅後，消防隊員返隊要逐一清洗整理水帶，數十條水帶排在地面很壯觀。
昨晚台中海線風強，清水山區的火警在風勢助長下蔓延快，清水和沙鹿、清泉分隊都派人車到山區滅火，山林火警燃燒面積大，消防車不易開抵火點，消防隊員立刻佈起多條水帶連接，才能接近火點撲滅，清水分隊就使用近20條水帶，另二個分隊也用許多水帶支援。
許多清水人昨晚從遠處看到山林火警都說，每年秋冬風勢強，山林火警一點小火就會引起大火，消防隊員上山滅火很辛苦，需耗時花很多人力撲滅；清水消防分隊表示，昨晚的山林火警，目前還沒查出起火原因。
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