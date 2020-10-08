影／「內有惡犬」酪梨高價賊不怕 7旬竊嫌落網

彰化縣二水鄉合興村蔡姓果農日前酪梨數次遭竊，損失20多萬元，因此架設監視器材和養狗防賊，警方根據監視器錄到竊賊穿著雨鞋、拿拐杖防狗影像，比對影像後，找到鄰近雲林縣林內鄉7旬林姓老翁，並找到證據雨鞋、拐杖，依竊盜罪將林男函送法辦。

酪梨因營養價值高，近來價格水漲船高，售價甚至達每台斤90元，二水鄉蔡姓果農在濁水溪河床旁種植酪梨，日前卻遭竊，他即安裝監視錄影器，沒想到竊賊食髓知味還是上門，但其穿雨鞋和拿拐杖的影像已被錄到，蔡姓農民數度遭竊損失約3000台斤酪梨，價值高達20多萬元。

二水源泉派出所也調閱路口監視器，發現一男子疑似騎腳踏車偷載走酪梨，即訪查附近，家住林內的70歲林姓老翁有竊盜前科，警方上門追查也發現監視錄影器拍到的雨鞋和拐杖成為證據，林男坦承犯行。