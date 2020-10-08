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75歲翁清晨散步失蹤一整天 警方晚上找到人幸無恙
苗栗市有重度智障的75歲賴姓老翁昨天上午6時許起床後外出散步，但到傍晚都未返家，家人焦急萬分報警協尋，警方調閱監視器影像釐清老翁行走軌跡，並聯繫山城救難協會隊員共同尋找，晚間近7時終於在龍岡道附近一處角落尋獲失蹤的賴姓老翁。
苗栗警分局文山派出所值班警員彭俊國昨天下午5時值勤時，一名老婦神色慌張進入派出所，聲稱她丈夫上午外出散步後就遲遲未返家，且遍尋不著，請求警方幫忙尋找。
員警先安撫老婦情緒，隨後通報線上巡邏警員楊雲浩，在老夫婦住家附近尋找，同時通報勤務指揮中心提供老翁衣著及特徵，讓於市區各所巡邏人員知悉協尋，警方同時調閱監視器影像，釐清老翁外出散步的軌跡路線後，動員山城救難協會協助搜尋。
警方從監視影像發現老翁最早在南苗市區街道一帶徘徊，之後走到福星山公園後就失去蹤影，研判老翁應在龍岡道某處，員警及救難協會隊員立即趕往各角落地毯式尋找，晚間6時54分終於龍岡道的一處角落發現老翁身影，他的妻子見丈夫平安無恙，頻頻向警方及救難協會隊員致謝。
苗栗警分局副分局長傅學廷表示，員警同仁第一時間發揮同理心迅速調閱監視系統影像釐清老翁可能去向，並會同救難協會隊員「警民合作」共同尋獲失蹤老翁，為民服務精神殊值嘉許；呼籲社會大眾家中如有失智、老化或易迷途者，請特別照料或配戴手環嚴防走失，且應在他們身上留下可資辨識身分，或至分局偵查隊建立指紋檔案，萬一走失可讓處理員警更順利迅速找到家屬，協助返家。
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