75歲翁清晨散步失蹤一整天 警方晚上找到人幸無恙

苗栗市有重度智障的75歲賴姓老翁昨天上午6時許起床後外出散步，但到傍晚都未返家，家人焦急萬分報警協尋，警方調閱監視器影像釐清老翁行走軌跡，並聯繫山城救難協會隊員共同尋找，晚間近7時終於在龍岡道附近一處角落尋獲失蹤的賴姓老翁。

苗栗警分局文山派出所值班警員彭俊國昨天下午5時值勤時，一名老婦神色慌張進入派出所，聲稱她丈夫上午外出散步後就遲遲未返家，且遍尋不著，請求警方幫忙尋找。

員警先安撫老婦情緒，隨後通報線上巡邏警員楊雲浩，在老夫婦住家附近尋找，同時通報勤務指揮中心提供老翁衣著及特徵，讓於市區各所巡邏人員知悉協尋，警方同時調閱監視器影像，釐清老翁外出散步的軌跡路線後，動員山城救難協會協助搜尋。

警方從監視影像發現老翁最早在南苗市區街道一帶徘徊，之後走到福星山公園後就失去蹤影，研判老翁應在龍岡道某處，員警及救難協會隊員立即趕往各角落地毯式尋找，晚間6時54分終於龍岡道的一處角落發現老翁身影，他的妻子見丈夫平安無恙，頻頻向警方及救難協會隊員致謝。