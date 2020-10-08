錢櫃林森店今年4月間火警造成6人枉死，台北地檢署調查後，今依失火、過失傷害、過失致死罪及違反消防法、職業安全衛生法等罪起訴錢櫃董事長練台生、店經理翁珮雯、資深襄理謝勇奎、王姓工頭等7人及迪廣公司法人。

錢櫃成立於1986年，現任董事長為練台生，和好樂迪為國內KTV兩大龍頭業者。4月26日發生火警死傷後，錢櫃執行長連福財轉述練台生指示「做好該做的事，並負起所有應負的責任」。

4月26日，錢櫃發出聲明強調，目前第一要務是全力協助救治傷者，使傷害降至最低，並配合罹難者家屬善後，全力安慰家屬；對於火災發生原因，公司一定會配合消防單位調查處理，負起應負的責任，絕不推卸。

28日下午5點，錢櫃開重大訊息記者會，不過，練台生未出席，由錢櫃高層出面致歉。檢警為追查「誰關閉各樓層的區域廣播系統」的關鍵事證，4月28日約談林森店經理翁珮雯等3幹部及1名消防承包商。

但4人互推皮球，沒人敢說誰關掉開關導致各樓層警報器沒響、無法排煙，檢察官訊後依公共危險、過失致死等罪嫌命翁女30萬元交保、限制出境。檢察官黃筵銘於5月22日傳喚練台生到案說明，庭訊近兩小時，諭令以100萬元交保併限制住居、出境、出海。

北檢於究責同時啟動關懷機制，由犯罪被害人保護協會台北分會，於本件案發第一時間即派員慰問並協助死者家屬，迅速提供家屬法律及心理層面協助，給予家屬即時關懷協助，以撫慰並陪伴家屬，陪伴家屬面對相驗流程，發揮柔性司法保護功能。 錢櫃董事長練台生到台北地檢署說明。圖／本報資料照。 錢櫃林森店大火釀6死，董事長練台生等8人涉過失遭起訴。圖/本報資料照片

錢櫃林森店大火釀6死，董事長練台生等8人涉過失遭起訴。圖/本報資料照片