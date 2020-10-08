婦從豐原走到13公里外的東區 半夜坐在安全島警助返家

住在台中市豐原區的尤姓婦人，4日凌晨從豐原區走到13公里外的東區，夜深人靜獨自坐在安全島上，經路過民眾發現，擔憂有安全疑慮報警，員警透過M-POLICE即時相片比對系統，過濾多筆資料後，查出了婦人身分，通知她的丈夫帶回。

台中市警三分局合作派出所員警，於10月4日凌晨巡邏時，接獲通報稱有婦人需要協助，員警隨即前往，熱心民眾告訴員警，其騎車經過時發現名婦人坐在分隔島上，疑似迷了路，因擔憂夜間視線不良恐有安全疑慮，遂先帶婦人至路旁安全處所等候警方到來。

警員林國華、彭文君瞭解後，詢問婦人家住在何處，她表示住在南陽路，員警聽聞有些驚訝，該路名位於豐原區，距離此處車程至少需要20分鐘，員警復詢問為何會獨自來這裡，這一問才知道，原來婦人步行外出卻因迷路不知不覺走到了東區。

尤婦（45歲）雖然言語能夠陳述，但其口齒不清晰且精神狀況不佳，年籍資料無法完整表達，溝通實屬不易，但員警並不因此氣餒，經多番嘗試詢問，並透過M-POLICE即時相片比對系統，過濾多筆資料後，查出了她的身分，也獲知她丈夫聯繫方式。