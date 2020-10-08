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17歲孫女留「我要走了」字條 祖母心急尋警協尋
台南市66歲楊姓老婦人，心急如焚地走到莊敬派出所，向員警表示她因細故和孫女發生口角後，孫女在家中房間留下「我要走了」字條，就負氣出門，老婦人擔心她安危，趕緊到派出所請求警方協尋。員警在20分鐘後，打通楊孫女電話，在南紡購物中心找到她，讓祖孫開心團聚。
台南市警一分局莊敬派出所警員蔡宇杰於前天中午服勤時，楊姓老婦人心急如焚地走入派出所，她當下情緒激動的一時無法清楚表明來意，蔡趨前關懷詢問並安撫情緒。
據了解，楊姓祖孫二人因細故發生口角，老婦人中午時發現17歲孫女不在房間內，僅在家中留下「我要走了」字條，就出門不知去向，撥打電話也無法取得聯繫，老婦人擔心其安危，遂趕緊到派出所請求警方協尋。
蔡立即受理報案，並轉知分局勤務中心通報緊急協尋，持續撥打孫女手機號碼，事經20分鐘後，在員警鍥而不捨地撥打電話下，終順利與孫女取得聯繫。
一開始楊的孫女有些排斥，不過在員警耐心溝通懇談後，孫女始打開心結並告知目前位置蔡，立即驅車帶同祖母至東光路南紡購物中心附近搜尋，果見楊女蹲坐在停車場空地，祖母見孫女平安無事，欣喜之情溢於言表。事後，祖母由衷地向警方表示感謝，稱讚員警熱心積極協助，使孫女能在短時間內迅速找回，結束一場虛驚。
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