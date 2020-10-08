17歲孫女留「我要走了」字條 祖母心急尋警協尋

台南市66歲楊姓老婦人，心急如焚地走到莊敬派出所，向員警表示她因細故和孫女發生口角後，孫女在家中房間留下「我要走了」字條，就負氣出門，老婦人擔心她安危，趕緊到派出所請求警方協尋。員警在20分鐘後，打通楊孫女電話，在南紡購物中心找到她，讓祖孫開心團聚。

台南市警一分局莊敬派出所警員蔡宇杰於前天中午服勤時，楊姓老婦人心急如焚地走入派出所，她當下情緒激動的一時無法清楚表明來意，蔡趨前關懷詢問並安撫情緒。

據了解，楊姓祖孫二人因細故發生口角，老婦人中午時發現17歲孫女不在房間內，僅在家中留下「我要走了」字條，就出門不知去向，撥打電話也無法取得聯繫，老婦人擔心其安危，遂趕緊到派出所請求警方協尋。

蔡立即受理報案，並轉知分局勤務中心通報緊急協尋，持續撥打孫女手機號碼，事經20分鐘後，在員警鍥而不捨地撥打電話下，終順利與孫女取得聯繫。