網友爆3男毆打少女撿屍侵犯 南警：7月已移送未圍警局

網友昨晚在網路爆料，指台南3名男子找人毆打1名少女，還逼她去洗澡，還趁機輪流侵犯，少女事後由家人陪同報案，但3名男子竟撂人包圍警局嗆聲，態度囂張。台南市警方今天說，此案今年7月13日已受理，將3名涉案男子依妨害性自主罪嫌移送南檢法辦，並無網路文章所述包圍警局及嗆聲被害人家屬情事。

被指控的其中2名男子隨後也在臉書發文，反駁有毆打少女及包圍警局嗆聲情事，指案發前一行人在包廂唱歌後，少女要他們載她離開，如今已配合警方調查，要求鄉民不要打擾家人。

在臉書台南爆料公社PO文的網友表示，公開這件事的目的是要讓其他女生小心注意。發文網友非常氣憤，不僅貼出這3名男子的照片，以斗大的「台南輪姦犯」字眼抨擊3男，還在文中以諧音大罵他們是「曹金生（臭畜牲）」。網友指控，他們先找2名女子毆打少女，等著少女無力反抗，便伸出狼爪。事後為掩蓋惡行，還檢舉爆料貼文，企圖讓貼文下架。

其中涉案男今天凌晨在臉書PO文，指出 少女是被別的女生打，與他們無關，還公布與少女的Line截圖，聲稱「酒醉的人能回覆訊息還叫我們載 由此可見⋯」，完全否認有包圍警察局情事，指爆料者「添油加醋」，並強調「禍不及家人」，希望鄉民網友不要打擾家人。