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影／大浪捲象鼻岩2釣客落海 釣具都還沒用海空搜救中
兩名年約30多歲男性釣客，今天凌晨2時許在新北市瑞芳區象鼻岩附近，在找釣點時疑遇大浪捲入落海，連釣具都還沒有使用、放在岸邊。消防人員緊急搜索到上午，目前尚未找到人。空勤總隊直升機、防巡艇正海空搜尋中，並查詢兩名釣客身分。
新北市政府消防局今天凌晨2時21分接獲報案，有釣客落海，地點在瑞芳區象鼻岩附近，2名男釣客都年約30多歲，疑在尋覓釣點時不明原因失足落海。釣具都尚未使用，消防人員到場岸際搜救、海巡署巡防艇在外海搜救，尚未發現，目前持續搜救中。
消防人員表示，今天海邊浪很大，懷疑兩名釣客在找釣點時疑遇大浪捲入落海。
中央氣象局今天凌晨發布陸上強風特報，東北風影響，台南以北、東半部地區(含綠島、蘭嶼)、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動注意安全。
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