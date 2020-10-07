杏仁哥、詹江村蛋洗王浩宇服務處 遭罰2000元

中央社 / 桃園7日電

桃園市議員王浩宇6月在臉書貼出高雄市前議長許崑源訊息，用字引發韓粉不滿，到王浩宇服務處抗議。 本報資料照片
桃園市議員王浩宇6月在臉書貼出高雄市前議長許崑源訊息，用字引發韓粉不滿，到王浩宇服務處抗議。 本報資料照片

桃園市議員王浩宇6月在臉書貼出高雄市前議長許崑源訊息，用字引發韓粉不滿，到王浩宇服務處抗議；桃園地方法院日前裁定桃園市議員詹江村等4人因違法丟雞蛋，各罰新台幣2000元。

時任高雄市議會議長的許崑源在今年6月6日晚間墜樓身亡，民進黨籍桃園市議員王浩宇當天在臉書（Fackbook）貼文「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」，引發韓粉不滿。

韓粉在6月8日前往王浩宇服務處抗議，過程中有人丟擲雞蛋、冥紙引發衝突，警方在現場逮捕挺韓五虎將之一的「杏仁哥」吳育仁，以及「村長」國民黨桃園市議員詹江村等5人，訊後被依違反「社會秩序維護法」移送桃園地方法院裁罰。

裁定書指出，詹江村在警詢時辯稱，當時是合法申請集會遊行，雞蛋則是往地上丟；其餘等人則認為，雞蛋只要不對人丟擲就沒有違法，且當時集會遊行有合法路權。

審理法官認為，現場影像可看出詹江村是將雞蛋往上丟，此外，詹江村等人雖有申請路權，但集會通知書中規定不得攜帶雞蛋等物品，且此路段並未封路，丟擲雞蛋可能影響行人及車輛安全、造成環境髒亂。

桃園地院中壢簡易庭日前裁定，詹江村、杏仁哥等4人依社會秩序維護法各裁罰2000元；另1人因查無丟擲雞蛋證據，判免罰；全案可抗告。

雞蛋 詹江村 王浩宇

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