機車闖國道3天4起 騎士闖五堵段竟不理會提醒

國道1號5日發生機車闖入釀10車追撞，國道3號和國道10號昨天又有機車闖入，今天則有機車闖入國道1號五堵路段，後方車輛按喇叭提醒，騎士竟不理會。

趙姓機車騎士5日闖入國道1號泰山路段，釀10車連環車禍，引起各界討論國道行車安全等議題，6日近中午在國3土城路段又有大型重型機車闖入國道，當天下午國道10號旗山路段再傳機車騎士闖入。

未料，有網友今天在臉書Facebook「爆料公社」發文表示，又有一台機車上國道，太誇張，2個交流道都不下去。影片顯示，騎士闖入國道1號行駛在路肩，經過五堵交流道時還打左轉方向燈不下交流道，後方車輛不斷按喇叭提醒，但騎士仍不理會。

國道警方表示，下午3時許獲報，國道1號南下過五堵外路肩有機車闖入，且騎士持續行駛中，隨即派出巡邏車前往攔查，不過，警方沿路行駛到台北市南京東路，並未發現騎士蹤影。

國道警方指出，用路人若有錄到影像可提出檢舉，若確認違規屬實，可依道路交通管理處罰條例，處新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰。