快訊

基隆國慶晚會交管今公布搭車看這 港西街下午4時起禁入

聽新聞
test
0:00 / 0:00

商品通關遭破壞查驗 台北關：民眾可依法求償

中央社 / 桃園機場7日電

朱姓民眾在臉書社團發文表示，從日本購買運送回台的保齡球，遭海關破壞性鑽孔查驗，關務署台北關今天表示，海關依法辦理進口貨物查緝業務，民眾可依規定提出損害賠償。

有民眾昨天在臉書（Facebook）社團發文表示，從日本幫球友買了一顆12磅保齡球回來，但台灣海關可能懷疑裡面有毒品，查驗時未通知，無法固定的保齡球被鑽得亂七八糟，心情受到影響。

台北關表示，經過調查後發現，這項貨物在遠雄快遞進口專區通關時，海關關員依據儀檢X光影像判斷貨品可疑，要求個案報關人員陪同進行破壞性查驗，經確認來貨無異常，海關就請報關人員通知進口人可依「進出口貨物查驗準則」相關規定，向台北關提出權益損害賠償。

台北關表示，海關依據關稅法規辦理進口貨物徵稅及查緝業務，通關過程若發現可疑貨物，依據進出口貨物查驗準則規定，得在進口人或報關行陪同下，針對個案貨物進行破壞性查驗，檢查結果與進口人原申報內容相符者，海關將依規定就業者權益損失進行賠償。

朱姓民眾在臉書社團發文表示，從日本購買運送回台的保齡球，遭海關破壞性鑽孔查驗。圖擷自臉書
朱姓民眾在臉書社團發文表示，從日本購買運送回台的保齡球，遭海關破壞性鑽孔查驗。圖擷自臉書

海關 日本 毒品

延伸閱讀

印度無症狀個案自費採檢確診 研判染疫3週以上

不是個案！ 雙北都出現缺「熔噴不織布」的實名制口罩

香港新增8宗新冠肺炎確診個案 3例源頭不明

入境攜帶菸品超量 罰鍰加倍

相關新聞

商品通關遭破壞查驗 台北關：民眾可依法求償

朱姓民眾在臉書社團發文表示，從日本購買運送回台的保齡球，遭海關破壞性鑽孔查驗，關務署台北關今天表示，海關依法辦理進口貨物...

工人操作吊車遭電擊嚴重燒灼傷送醫搶救 雙腿須截肢

嘉義縣東石鄉東崙村一處工地，上午11點多發生電擊意外，62歲郭姓男工人操作吊車，不慎碰觸電線慘遭電擊，全身共50％燒燙燒...

騎士誤上基隆第29號橋 見前方是中山高入口隧道就卡關

國道警察今天下午接獲通報，有機車在中山高南下基隆五堵路段行駛，員警一路找到南京東路交流道未發現。基隆市警方表示，偶爾會有...

影／驚險！92歲老翁遭水泥車撞捲進車底 差幾公分就輾斃　

92歲李姓老翁今天上午騎著單車行經屏東麟洛成功路與中山路口時，遭後方劉姓男子（39歲）駕駛的水泥車從後方撞上，李姓老翁連...

影／小弟求大哥幫還百萬賭債 事後裝沒事遭設局痛扁

王姓男子在外積欠百萬賭債，向他的李姓大哥求救，李幫王還了50萬，王卻避不見面，不打算還錢；李找來兩人的共同友人周姓男子，...

台鐵區間車撞到闖入機車 保安=中洲雙向列車延誤

台鐵簡訊指出，3201次區間車下午2時38分在保安=中洲間東線，撞到一輛侵入路線摩托車，騎士無受傷，已通知路警處理，不影...

國一傳機車誤闖 警方獲報前往未發現

國道一號汐止段今天下午傳出一輛機車誤闖，有民眾將過程發上臉書社團「爆料公社」，指稱機車騎士「過了汐止、五堵兩個出口都不下...

建國高架嚴重追撞 小貨車駕駛仍昏迷

台北市建國高架道路今天中午發生嚴重車禍，一輛小貨車開下民權東路匝道，疑似煞車不及撞上前方曳引車，小貨車駕駛上半身嚴重出血...

影／24歲男機車騎士撞水泥車 左側身體捲入車下身亡

24歲李姓男子今天下午1點騎機車，行經高雄市小港區沿海三路北向機車道時，與右轉開水泥車的葉姓男子發生擦撞，李男的左側身體...

違規左轉害死重機大學生情侶檔 預拌水泥車駕駛起訴

60歲涂姓男子今年6月駕駛預拌水泥車在新北市板橋環河西路違規左轉，導致對向2輛紅牌重機閃避不及撞上，騎乘重機的情侶檔當場...

上山下海救災任務多 消防隊員練7項體能還加繩索救援

消防人員從事各種救災、救護勤務，須有強魄體能，台南市消防局第二大隊針對所轄7個分隊同仁進行7項體能測驗，包括單槓、折返跑...

男因愛慕屢「護花」返家 女子男友暴怒「別再跟了！」

30歲范姓男子因愛慕20歲林姓女子，7個月內2度跟蹤林女返家，林女男友得知後，氣得要求范男「別再跟了！」雙方發生口角爭執...

熱門新聞

「免帶冰爪」害男身亡 遺孀靈堂痛毆領隊反遭求償531萬

中山高湖口服務區驚傳隨機砍人 看惡煞一眼遭砍3刀倒地

法官誠心問砍人120刀判12年覺太重嗎？ 凶手當庭撤上訴

建國高架嚴重追撞 小貨車撞大貨車駕駛滿身血消防搶救

祖父對未滿12歲孫女性侵害懷孕 檢察官起訴、村民圍堵

高雄警分局派出所長酒駕與民眾發生車禍 火速被拔官

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。