商品通關遭破壞查驗 台北關：民眾可依法求償

朱姓民眾在臉書社團發文表示，從日本購買運送回台的保齡球，遭海關破壞性鑽孔查驗，關務署台北關今天表示，海關依法辦理進口貨物查緝業務，民眾可依規定提出損害賠償。

有民眾昨天在臉書（Facebook）社團發文表示，從日本幫球友買了一顆12磅保齡球回來，但台灣海關可能懷疑裡面有毒品，查驗時未通知，無法固定的保齡球被鑽得亂七八糟，心情受到影響。

台北關表示，經過調查後發現，這項貨物在遠雄快遞進口專區通關時，海關關員依據儀檢X光影像判斷貨品可疑，要求個案報關人員陪同進行破壞性查驗，經確認來貨無異常，海關就請報關人員通知進口人可依「進出口貨物查驗準則」相關規定，向台北關提出權益損害賠償。

台北關表示，海關依據關稅法規辦理進口貨物徵稅及查緝業務，通關過程若發現可疑貨物，依據進出口貨物查驗準則規定，得在進口人或報關行陪同下，針對個案貨物進行破壞性查驗，檢查結果與進口人原申報內容相符者，海關將依規定就業者權益損失進行賠償。