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國一傳機車誤闖 警方獲報前往未發現
國道一號汐止段今天下午傳出一輛機車誤闖，有民眾將過程發上臉書社團「爆料公社」，指稱機車騎士「過了汐止、五堵兩個出口都不下去，一直按喇叭提示也無反應」，國道警方則表示，下午3時許接獲通報後，派遣巡邏車前往察看未發現，目前也尚未接獲檢舉。
一名民眾在臉書社團「爆料公社」PO文指出，一輛白牌重型機車疑似誤闖交流道，騎在國一汐止段，「過了兩個出口都不下交流道」，但不久後貼文即遭刪除。
國道警方則表示，今天下午3時確實有接獲民眾通報，表示一輛機車自國一五堵出口附近出現，在路肩持續行駛中，巡邏車五分鐘後抵達附近查看，一直到南京東路都未發現。警方表示，由於目前尚未接獲民眾檢舉，警方不會主動介入開罰，如有民眾檢舉並提供相關事證，警方將依法開罰。
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