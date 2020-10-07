國一傳機車誤闖 警方獲報前往未發現

國道一號汐止段今天下午傳出一輛機車誤闖，有民眾將過程發上臉書社團「爆料公社」，指稱機車騎士「過了汐止、五堵兩個出口都不下去，一直按喇叭提示也無反應」，國道警方則表示，下午3時許接獲通報後，派遣巡邏車前往察看未發現，目前也尚未接獲檢舉。

一名民眾在臉書社團「爆料公社」PO文指出，一輛白牌重型機車疑似誤闖交流道，騎在國一汐止段，「過了兩個出口都不下交流道」，但不久後貼文即遭刪除。