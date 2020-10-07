騎士誤上基隆第29號橋 見前方是中山高入口隧道就卡關

國道警察今天下午接獲通報，有機車在中山高南下基隆五堵路段行駛，員警一路找到南京東路交流道未發現。基隆市警方表示，偶爾會有騎士誤上基隆第29號橋，但通常很快就會發現走錯，並且停車「待援」，不太可能騎進隧道；若有騎士騎在五堵路段，可能是從他處交流道誤上國道。

基隆市警局交通隊表示，接到有人騎機車從市區誤上通往中山高南下車道的第29橋時，員警會趕往現場處置，引導從隧道口的獅球路巷子駛出，防止衍生事故。第29號橋頭設有僅限汽車行駛標誌，騎士違規上路，依道路交通管理處罰條例可處900元到1800元罰鍰。