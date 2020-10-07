影／驚險！92歲老翁遭水泥車撞捲進車底 差幾公分就輾斃　

92歲李姓老翁今天上午騎著單車行經屏東麟洛成功路與中山路口時，遭後方劉姓男子（39歲）駕駛的水泥車從後方撞上，李姓老翁連人帶車捲進水泥車底部，導致左腿骨折身上多擦傷，所幸，劉男即時停車，並通報警消救援，經搶救李姓老翁意識清楚仍並送醫治療，至於詳細肇事原因仍待警方釐清。

當下目擊民眾見狀，朝水泥車大喊「輾到人了！」通報警消前往救援，劉男下車查看，只見李姓老翁滿身是血倒臥在水泥車底，距離後輪僅有幾公分的距離，險遭輾斃，而單車仍卡在水泥車頭底下，車底血跡斑斑，畫面相當嚇人。

警消獲報到場，救護人員花費數分鐘的時間才將李姓老翁從車底救出，當時李行老翁左腿骨折身上多擦傷，過程中還不斷哀嚎，救護人員趕緊將他上擔架送醫搶救。

事後警方對劉男施作酒測，發現劉並未飲酒，初步研判，可能是因貨車死角釀禍，警方也將依據行車記錄器畫面，還原事故現場並釐清雙方肇責。