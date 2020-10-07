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工人操作吊車遭電擊嚴重燒灼傷送醫搶救 雙腿須截肢
嘉義縣東石鄉東崙村一處工地，上午11點多發生電擊意外，62歲郭姓男工人操作吊車，不慎碰觸電線慘遭電擊，全身共50％燒燙燒，意識不清，嘉義長庚醫院搶救中，有生命危險。
嘉義長庚說，傷者雙腿三度燒傷，目前正在手術房接受截肢手術，有生命危險，醫護人員全力搶救中，手術後 須送燒燙傷中心觀察治療。
消防局說，上午11點22分接獲報案指稱，東石鄉東崙村有吊車工人遭電擊，消防救護人員到場，發現遭電擊傷的郭姓工人雙腿膝蓋以下，以及背部有大面積燒燙燒，緊急送嘉義長庚搶救。
目擊民眾說，郭姓工人當時正在現場，操作吊掛工作，吊臂不慎碰到路旁的高壓電線觸電，發現郭男倒地，身體嚴重燒灼傷，趕緊打119報案。
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