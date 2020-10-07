工人操作吊車遭電擊嚴重燒灼傷送醫搶救 雙腿須截肢

嘉義縣東石鄉東崙村一處工地，上午11點多發生電擊意外，62歲郭姓男工人操作吊車，不慎碰觸電線慘遭電擊，全身共50％燒燙燒，意識不清，嘉義長庚醫院搶救中，有生命危險。

嘉義長庚說，傷者雙腿三度燒傷，目前正在手術房接受截肢手術，有生命危險，醫護人員全力搶救中，手術後 須送燒燙傷中心觀察治療。

消防局說，上午11點22分接獲報案指稱，東石鄉東崙村有吊車工人遭電擊，消防救護人員到場，發現遭電擊傷的郭姓工人雙腿膝蓋以下，以及背部有大面積燒燙燒，緊急送嘉義長庚搶救。