高職生當街遭強押上車痛毆 犯嫌投案法辦

花蓮16歲李姓學生疑似在校和同學結怨，昨天走在路上突然被人強拉上車，載到民宅拘禁及毆打。警方今天循監視器以車追人，涉嫌擄人的鍾姓男子2小時後主動投案，訊後函送法辦。

花蓮縣警察局花蓮分局調查，就讀高職的李姓學生和同校的賴姓學生起衝突，李男先是夥同友人在校外預謀擬圍堵對方，計謀被發現後圍堵沒成功；賴男心生不滿，也向校外友人鍾男求援。

鍾男昨天下午4時駕車在校門口附近埋伏，趁李男落單行經花蓮市建國路與建中街口附近時，一群人下車將他強拉上車載到民宅毆打並拘禁。

警方接獲市區當街擄人案，隨即調閱監視器追緝，因鍾男駕駛紅色自小客車特徵明顯，很快遭鎖定。鍾男自知法網難逃，昨晚6時主動帶著3名共犯及被擄走的李姓學生到花蓮警分局投案。花蓮警分局副分局長劉永鑫今天指出，全案訊後將鍾嫌等人依妨害自由及傷害罪嫌函送偵辦。