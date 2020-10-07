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影／小弟求大哥幫還百萬賭債 事後裝沒事遭設局痛扁

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

王姓男子在外積欠百萬賭債，向他的李姓大哥求救，李幫王還了50萬，王卻避不見面，不打算還錢；李找來兩人的共同友人周姓男子，要周設局約出王。王赴約，李的兩名小弟立刻將王押上車，帶到蘆洲一家茶行痛打，警方一小時內循線找到茶行，破門逮回李等三嫌，詢後依妨害自由罪嫌送辦。

警方調查，王男（19歲）與李男（22歲）有50萬元債務糾紛，李多次催討，王卻避不見面，李找來周男（22歲）以幫忙協商債務為由，約出王本月5日中午，在台北市大同區重慶北路一家三溫暖門口見面。

當天，李的18歲胡姓小弟、20歲何姓小弟，早在三溫暖附近埋伏。周一見到王，先電話聯繫胡，胡立刻駕駛黑色廂型車到場，與何下車持電擊槍、辣椒水攻擊王。

王本攔到一輛計程車欲逃逸，不料雙眼遭辣椒水攻擊，失去抵抗；胡與何將他押上車，帶到蘆洲一間茶行痛打，周則離開現場。

警方接獲計程車司機報案，組成專案小組查緝，一小時內循線到茶行破門，發現王在包廂內全身是傷，先將他送醫，再將在場的胡、何、李等三嫌逮補，由於周未在場，將另通知他到案。

李供稱，是王在外積欠百萬賭債，幫他還了50萬後，王卻避不見面，警方詢後將三嫌依妨害自由罪嫌送辦。

王男奮力抵抗，因眼部遭辣椒水攻擊，仍遭胡姓男子強押上黑色廂型車，帶到蘆洲一家茶行痛毆。記者蔡翼謙／翻攝
王男奮力抵抗，因眼部遭辣椒水攻擊，仍遭胡姓男子強押上黑色廂型車，帶到蘆洲一家茶行痛毆。記者蔡翼謙／翻攝
王男奮力抵抗，因眼部遭辣椒水攻擊，仍遭胡姓男子強押上黑色廂型車，帶到蘆洲一家茶行痛毆。記者蔡翼謙／翻攝
王男奮力抵抗，因眼部遭辣椒水攻擊，仍遭胡姓男子強押上黑色廂型車，帶到蘆洲一家茶行痛毆。記者蔡翼謙／翻攝

計程車 債務 北市

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