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違規左轉害死重機大學生情侶檔 預拌水泥車駕駛起訴

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

60歲涂姓男子今年6月駕駛預拌水泥車在新北市板橋環河西路違規左轉，導致對向2輛紅牌重機閃避不及撞上，騎乘重機的情侶檔當場死亡；新北地檢署偵辦此案，今依過失致死罪起訴涂男。

今年6月2日上午11時許，涂男駕駛預拌水泥車準備進入板橋工地卸貨，但他貪圖一時方便，明知環河西路4段禁止左轉華江五路，仍執意轉彎，結果不幸發生事故。

據了解，死亡的陳男（22歲）和張女（21歲）都是大學生，交往一年多，當天因為張女要考救生員執照，準備去八里練習，才會騎乘重機前往，而張女會騎重機也是因為與陳男感情要好有關。

張女曾在臉書感謝陳男騎重機載她上下學，也分享自己因就讀海洋科技大學的男友準備跑船實習，為了替男友照顧愛車而學騎重機，還說自己學會騎重機之後，才知道男友騎車很辛苦，「因為我愛他，也會同樣愛著他的一切」。

檢方相驗後，也在殯儀館訊問死者家屬和涂男。雙方在家屬等候區短暫碰面，家屬含淚質問涂男「為什麼要違規」，痛罵「你還我兒子」，涂男沈默未回應，但對於自己行為感到非常後悔。

偵訊時，涂男承認知道環河西路禁止左轉華江五路，但因為附近路口車多，貪圖一時方便，沒想到會發生意外。

檢方調查後，認定涂男違規與重機情侶檔死亡有因果關係，今依過失致死將他起訴。另外，涂男在警方未發現肇事者前自首，符合自首條件，因此也建請法院依法減輕其刑。

涂男駕駛的預拌水泥車違規左轉害死重機情侶檔，今天被依過失致死罪起訴。記者陳俊智／翻攝
涂男駕駛的預拌水泥車違規左轉害死重機情侶檔，今天被依過失致死罪起訴。記者陳俊智／翻攝
涂男駕駛的預拌水泥車違規左轉害死重機情侶檔，今天被依過失致死罪起訴。記者陳俊智／翻攝
涂男駕駛的預拌水泥車違規左轉害死重機情侶檔，今天被依過失致死罪起訴。記者陳俊智／翻攝

重機 情侶

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