上山下海救災任務多 消防隊員練7項體能還加繩索救援

消防人員從事各種救災、救護勤務，須有強魄體能，台南市消防局第二大隊針對所轄7個分隊同仁進行7項體能測驗，包括單槓、折返跑、3000公尺、舉重、平板支撐、伏地挺身、負重100米，計有麻豆、下營、六甲、官田、玉井、楠西、南化等分隊消防人員共約為110人。

第二大隊轄內玉井、楠西、南化區屬山區地形，所轄多條登山建行步道（烏山步道、鈺鼎步道、梅嶺步道）等，每逢假日觀光人潮眾多，時有登山客身體不適，緊急救援頻傳。本次測驗並增加繩索救援裝備應用訓練，以提升繩索應用技術。