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上山下海救災任務多 消防隊員練7項體能還加繩索救援
消防人員從事各種救災、救護勤務，須有強魄體能，台南市消防局第二大隊針對所轄7個分隊同仁進行7項體能測驗，包括單槓、折返跑、3000公尺、舉重、平板支撐、伏地挺身、負重100米，計有麻豆、下營、六甲、官田、玉井、楠西、南化等分隊消防人員共約為110人。
第二大隊轄內玉井、楠西、南化區屬山區地形，所轄多條登山建行步道（烏山步道、鈺鼎步道、梅嶺步道）等，每逢假日觀光人潮眾多，時有登山客身體不適，緊急救援頻傳。本次測驗並增加繩索救援裝備應用訓練，以提升繩索應用技術。
第二大隊大隊長丁春能表示，除了消防戰技外，消防人員執行救災救護需要有體力和耐力才能確保勤務完成，平時做好訓練以備萬一。這次的繩索救援裝備應用訓練由麻豆分隊救助隊師資教官柯又豪擔任指導教官，教育訓練內容主要講解繩索及各項勾環、划輪、捲揚器使用要點及安全注意事項，期使全體人員更加熟練操作技能並能確保本身的安全。
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