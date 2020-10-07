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男因愛慕屢「護花」返家 女子男友暴怒「別再跟了！」

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

30歲范姓男子因愛慕20歲林姓女子，7個月內2度跟蹤林女返家，林女男友得知後，氣得要求范男「別再跟了！」雙方發生口角爭執，警方介入後，范男才承諾不再跟蹤林女；警方表示，若經勸阻不聽，恐違反社會秩序維護法，若行為舉止太超過，也可能觸犯性騷擾防治法，民眾勿因愛慕以身試法。

台北市萬華分局大理街派出所警方今晨1時許接獲報案，指稱有民眾深夜妨害安寧，經派員查看後，發現有2男1女正在爭吵，介入了解後才發現，范男因跟蹤林女返家，使其心生畏懼，林女男友得知後，氣憤要求范男「別再跟了！」雙方就此發生口角爭執。

當時有民眾將過程錄下，上傳臉書紛絲專頁發文，稱范男家住萬華區貴陽街上，長期跟蹤、偷拍女性，手機裡都是偷拍照片，已在地方出沒不下10次，是地方問題人物，即使報警也沒用，他會拿出身心障礙證明裝無辜，連警察也沒轍；此外，他隨身帶有辣椒水，對落單人士有危險性，呼籲附近居民要當心。

對此，警方調查，范男於今年3月18日也曾因跟蹤同一名林姓女子遭報警處理，經查並非轄內列管人士，今晨現場員警初步確認，並未發現范男身上有危險物品，手機內也無怪異照片。

警方表示，今天凌晨介入處理後，林女及其男友稱不再追究，但仍會擇時請2人到案釐清案情，並確認是否提告追究。若民眾無正當理由跟追他人，經勸阻不聽，可依社會秩序維護法裁罰3000元以下罰緩；若行為舉止更誇張，如上前觸碰、推擠等，也可能觸犯性騷擾防治法，呼籲民眾勿因對他人的愛慕，以身觸法。

警方介入後，范男才承諾不再跟蹤林女。記者李隆揆／翻攝
警方介入後，范男才承諾不再跟蹤林女。記者李隆揆／翻攝

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