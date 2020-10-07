民宅火警疑縱火 男子當天與女友吵架 又去買汽油涉重嫌

基隆市立德路4日晚間發生民宅火警，消防局調查後認有縱火可能。警方查出住在鐵皮屋的林姓女子，當天下午曾與柯姓男友在屋內爭吵，員警曾前往排解，起火前柯又曾到加油站買汽油，懷疑涉案，警詢後依公共危險罪嫌送辦。柯在檢察官偵訊時否認縱火，檢方訊後聲押，基隆地院審理後准押。

中正區立德路208巷1戶2樓鐵皮加蓋民宅，4日晚間約9點發生火警，火勢猛烈。消防局獲報派員灌救，約半小時控制火勢。民宅起火後，住在鐵皮屋林姓家人都逃出屋外，未造成人員傷亡。

消防局滅火後，火災調查科人員進入火場鑑識，發現起火點在屋內，分析延燒過程等跡證，不排除人為縱火。

警方發現，4日下午40多歲柯男和林女在屋內發生嚴重爭執，轄區員警曾前往關切。當晚鐵皮屋就發生火警，消防局又研判疑為人為縱火，鎖定柯男涉嫌。

員警調閱柯家附近監視器畫面，追查柯男當天動向，發現火災發生前不久，柯曾到附近的加油站購買汽油，回到女友住處沒多久，鐵皮屋就起火燃燒。

據了解，柯男承認有到加油站購買汽油，也有潑灑在鐵皮屋內，但沒有縱火意圖。他在抽菸點火時，可能因為手部沾到汽油，引燃火勢，火災純屬意外。