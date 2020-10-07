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中山高湖口服務區驚傳隨機砍人 看惡煞一眼遭砍3刀倒地
國道1號新竹湖口服務區驚傳隨機砍人！29歲李姓男子今天上午11時許，在服務區內便利商店購物時，疑似因排隊問題與18歲林姓嫌犯發生口角衝突，隨後2人走出室外又遇上，李男因怒視林嫌一眼，當場惹得林嫌不滿，抽出利刃就朝李男身上砍去，造成李男左手、左腳及膝蓋各有5公分刀傷，被緊急送往新竹東元醫院急救。
據目擊者表示，持刀行凶的林姓嫌犯（18歲）不知為何朝李男追砍，李男為了躲避不斷奔逃，雙腳則是遭砍不斷滲血，隨後體力不支倒在服務區旁的草圃，周圍民眾趕緊上前協助加壓止血，同時報警求助。
據了解，2人在服務區內便利商店就已經發生衝突，疑似因排隊問題爆發口角，走出室外時又因李男怒視林嫌，才持刀追砍。林男當場血流不止倒地，被送往新竹東元醫院急救；國道警方表示，案發後嫌犯隨即就被逮捕，沒有其他民眾受傷，目前正全力偵辦中，要釐清嫌犯傷人動機。
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