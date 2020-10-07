影／眾人忐忑搜尋失蹤女潛客 她浮出尷尬說留連忘返

屏東小琉球是潛水熱點，1名男潛導昨天與女潛客到威尼斯海域水肺潛水，依約定時間登岸時，卻不見女潛伴蹤影，向海巡隊報案協助搜尋，海巡和警消隨即前往該海域，搜尋15分鐘後，突見該女潛客浮出水面；女潛客上岸後直向救援人員說抱歉，因海底的沈船景致實在太美，讓她留連忘返，想多潛久一點，沒想到會勞師動眾。

小琉球威尼斯沙灘海域是小琉球地區著名的海龜棲息地，加上伴有豐富的珊瑚礁景觀和沈船，是島上熱門的潛水勝地；海巡署杉福安檢所昨天下午3時許接獲民眾報案，指於小琉球威尼斯沙灘前方海域結束水肺潛水登岸時，發現女潛伴久未上岸，遍尋不著失去蹤影，請求派員協助搜尋。

安檢所接獲報案後啟動救援機制，派員馳赴現場通報琉球消防分隊及琉球海域救難協會外，並緊急通報案發海域周遭作業漁船投入搜尋，搜尋15分後，海巡隊員發現1女潛客浮出水面，確認是通報潛水失聯的女子，女子意識清楚，無明顯外傷，虛驚一場。

女潛客見到大批救援人員現身一臉驚訝，上岸後時再三抱歉，她說，結束潛水活動後，潛導先行上岸，因海底美景實在太美，檢查氧氣瓶的氧氣量還夠，想多潛久一點，因此未跟隨上岸，致潛伴誤以為失蹤，害大家擔心受怕，下次不會了。