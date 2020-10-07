迷途6小時 白河警暖心照料8旬失智翁返家

台南市新營區患有失智症的林姓老翁，昨下午自家中騎單車外出失去音訊，家人焦慮不已，經警方與路人在5公里外後壁區台1線與172線路口發現已迷途6小時老翁，家屬跟員警鬆了一口氣。

據悉，87歲林某住新營區後鎮里，常趁家人不注意時跑出門，每次都有返家，昨下午獨自牽著腳踏車外出後便失去聯繫，入夜仍不見蹤影，家人著急萬分報警協助。

白河分局安溪派出所警員陳麒翔，昨晚9點獲報後壁區台1線與172 線路口有迷途老人，已有熱心民眾攙扶老翁，幾經交談後發現老翁總是答非所問，身上未有證件，僅知自己叫「淋雨」(音同)，陳麒翔先行帶老翁返所安置，深怕老翁未進食體力不支，立即自掏腰包購買便當，後續利用警政系統查詢老翁身分，多方聯繫確認身分無誤。

林姓老翁兒子抵達派出所時表示，父親因失智常迷路，特別感激警方找到老父，又在派出所看到警方購買的熱騰騰便當給予父親，對警方用心感謝不已。