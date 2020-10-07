桃園94歲老翁電動車拋錨 平鎮警援助平安返家

桃園市94歲老先生昨天下午騎電動車外出訪友，半路電動車沒電連人帶車卡在路旁。平鎮警分局宋屋派出所員警楊捷翔、王鈞民巡邏經過，幫忙聯絡老翁兒子到場接他回家，以免路上車多發生危險。

宋屋派出所所長姚金寶表示，老先生家住平鎮區延平路，因為行動不方便，平常都騎電動車代步，昨天下午出門準備訪友，到新光路二段車沒電也沒手機，又說不出住家地址，員警利用人臉辨識系統查出老翁的身分，順利聯繫上他的家人，最後由兒子接到場接回家。 老先生電車拋錨，平鎮警方幫忙聯絡家人帶他回家。記者鄭國樑／翻攝