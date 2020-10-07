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花蓮高職生光天化日被強拉上車毆打 警追查讓嫌犯自首
花蓮光天化日下竟發生擄人案件，昨天一名36歲鍾姓男子開著紅色自小客車，將花蓮高級農業職業學校李姓學生強拉上車，載往一處民宅拘禁及毆打。警方獲報後立即鎖定嫌疑人，鍾男自知難逃法網，在案發不到2小時後主動投案，未釀成更嚴重的暴力衝突，全案依妨害自由等罪嫌移送偵辦。
花蓮警分局副分局長劉永鑫表示，6日下午4時34分左右，在花蓮市建國路與建中街口，發生一件被害人被強拉上車的案件，分局接到報案後積極偵辦，並查訪可疑人士。鍾姓嫌犯自知已遭警方鎖定，在昨晚6時就帶著被害人、共犯到分局自首。
警方初步調查，高職生賴男與李男在校內有糾紛，原先李男夥同友人在校門附近要圍堵賴男未果，賴男隨即向友人鍾男求援，鍾男等人駕車到場，在校門斜對面路口，見被害人李男落單，便將他「蓋布袋」強拉上車載離現場，帶到一處民宅限制自由及毆打。
警方獲報後調閱監視器，發現鍾男等人是用一輛紅色自小客車犯案，目標明確；鍾男疑似聽到風聲被警方查緝，於昨晚6時帶著賴男等共4人，及被害人李男至花蓮警分局偵查隊投案，目前已有4名嫌疑人到案，全案依妨害自由等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。
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