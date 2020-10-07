聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／高雄砸酒店、茶行後封城掃蕩 連日查捕360人
高雄市9月29日發生連續砸酒店、茶行事故，警方除了追捕16名涉案人到案，並連日秘密展開「封城掃蕩」專案。高雄市刑警大隊今天公布專案成績單，表示共查獲各類刑案239件、逮捕360名涉案人及通緝犯，強調對街頭暴力堅持「零容忍」。
高雄市刑大今天上午開記者會，表示高雄市警方連日的「封城掃蕩」專案，除了10月5日、6日，動員242名警力，針對苓雅、三民、新興、鳳山等地區28處重點治安顧慮場所，執行閉鎖式擴大臨檢及路檢勤務，並以「從嚴、從密、從速」原則，同步肅槍、緝毒，共查獲毒品案52件57人、槍械案1件1人、詐欺案74件115人、竊盜案32件36人、通緝犯7人，以及各類刑案80件144人。
其中，高雄市警三民二分局日前查獲毒品分廠工廠，刑警大隊今天清晨，也在前鎮區英德街，查獲另處毒品咖啡包分廠工廠；10月4日晚間，鳳山警分局過埤派出所另在鳳山區南榮街、鳳楠路口，查獲夏姓男子涉嫌持有改造手槍。
高雄市刑大技正蔡岳同表示，警方對於任何街頭暴力堅持「零容忍」，對於聚眾鬥毆等違法行為，除了在短時間內查緝涉案人、避免二次衝突發生，也將「向上溯源、刨根斷源」剷除幕後不法組織。，維護市民安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言