村長、社區理事長捐全村住警器 助高齡者及時逃生
嘉義縣新港鄉埤子村長張世立與埤子村社區理事長簡茂炎，日前共同捐贈全村80顆10年型住宅用火災警報器，由嘉義縣消防局新港分隊長黃昭勝代表受贈，並召集村內各鄰長學習住警器安裝，喚醒社區自主防災意識，起到拋磚引玉效果。
張世立表示，埤子村民高齡者多，一旦發生火警逃生不易，廣設住警器可有效減低火災時發生傷亡等憾事，並藉此重新凝聚民眾對消防安全的重視，強化地方自主災害應變能力，可謂一舉數得。
黃昭勝表示，推廣住宅警報器設置能有效解決消防同仁執行推廣時，遭誤認為詐騙等推廣不易問題，同時提升消防同仁在隊服勤人力，因應新港鄉各種突如其來的災害及救護案件，完成發放後，新港分隊及婦女防火宣導隊將針對受贈村民，於每月居家訪視宣導時實地抽查，了解裝設情況並進行檢驗。
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