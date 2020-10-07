村長、社區理事長捐全村住警器 助高齡者及時逃生

嘉義縣新港鄉埤子村長張世立與埤子村社區理事長簡茂炎，日前共同捐贈全村80顆10年型住宅用火災警報器，由嘉義縣消防局新港分隊長黃昭勝代表受贈，並召集村內各鄰長學習住警器安裝，喚醒社區自主防災意識，起到拋磚引玉效果。

張世立表示，埤子村民高齡者多，一旦發生火警逃生不易，廣設住警器可有效減低火災時發生傷亡等憾事，並藉此重新凝聚民眾對消防安全的重視，強化地方自主災害應變能力，可謂一舉數得。