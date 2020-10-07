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影／賊拿砂輪機切娃娃機行竊 業者：把我家當自己家？

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區文華路一家娃娃機店5日清晨遭竊，業者調閱監視器發現，竊賊十分大膽，有恃無恐拿出砂輪機直接在現場切割機台，將機台內的零錢、錢箱都帶走，另外還偷走4隻大娃娃，造成業者損失，業者昨天也把影片放到臉書社團，直批「把我家當自己家，這樣治安像話嗎」；台中市第六警分局西屯所表示，全案經受理後，已鎖定涉案人，將積極查緝竊賊到案。

據查，全案是發生在5日清晨7時許，業者到西屯區文華路的娃娃機店巡視時，發現兌幣機遭人撬開，並取走機內所有金錢，後又發現店內其中一台娃娃機遭破壞，並取走些許娃娃，經調閱監視器後，發現是竊賊持砂輪機等工具所為，因此到派出所報案。

業者在案發後將影片貼上臉書社團「爆料公社」，業者在留言中寫到，「真的是把我家當作自己的家，肆無忌憚￼為所欲為砂輪機還換了兩片￼￼，把我的零錢轉盤，還有裝紙鈔的錢箱一起帶走，臨走之前還撬開巨無霸把帶走4隻￼大娃娃，這樣的治安像話嗎？報警後警察到現場，警察還在看手機的NBA比賽，態度觀感真的不是很好￼￼」。

台中市第六警分局西屯所表示，全案經受理後，已鎖定竊賊使用的交通工具，將積極查緝竊賊到案說明，另外有關警員在處理民眾報案時，有使用手機進行非公務行為一事，已進行內部調查，並提醒同仁，雖是在等待鑑識小組到場採證的空檔，仍不宜從事非公務的行為，避免負面觀感。

台中市西屯區文華路一家娃娃機店在5日清晨遭竊，歹徒利用砂輪機破壞機台，取走店內財物。圖／摘自臉書爆料公社
台中市西屯區文華路一家娃娃機店在5日清晨遭竊，歹徒利用砂輪機破壞機台，取走店內財物。圖／摘自臉書爆料公社

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