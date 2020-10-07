影／視覺死角 水泥預拌大貨車輾斃騎鐵馬7旬婦人

55歲的李姓男子駕駛水泥預拌車，昨天下午3時34分行經台南市安平區，沿平通路西向東行 駛，行經國平路口右轉時，疑有視覺死角，未注意右側路旁有75歲杜姓婦人騎腳踏車，沿平通路同向往東行駛，大小車發生擦撞，杜婦遭輾壓，當場沒有呼吸心跳，送醫不治。

這起車禍疑因水泥預拌車視覺死角，李姓駕駛撞到人後察覺異狀，這才驚呼「慘了」，撞到人。經交通處理小組現場處理，確認李無酒駕情事，酒測值為0，肇事原因則仍待進一步釐清，全案則依過失致死罪函送台南地檢偵辦中。

台南市警四分局交通組長郭榮木指出，台南市安平轄區內有很多建案，有很多工程車往來，提醒市民遇到大型車要保持安全距離。他說，大型車因為車體高且長，造成駕駛人視野死角大，駕駛或用路人只要有一個不注意，就可能鑄成憾事。