迷糊爸睡著12歲女兒放學進不了門 醒來報案女兒失蹤...

基隆市1名「迷糊老爸」到派出所報案，說12歲女兒放學，晚上8點多還回家，以前沒發生過，擔心出狀況。員警在學校和住家一帶訪查，發現女童好端端在社區警衛室，原來她回家時爸爸睡著了，以為沒人在家，所以到警衛室等待。爸爸醒來後沒看到女兒憂心忡忡急報案，最後以喜劇收場。

員警執勤不時會遇到失智老人忘記回家的路，協助返家。近日則有多名少年在街頭出狀況，全賴員警出面，化解可能的危機。

住在大武崙的男子3日晚上8點多，走進基隆警四分局大武崙派出所報案，指12歲的女兒放學後沒回家，以前從沒發生這種事。女兒沒有手機聯絡不上，擔心發生意外，請警方幫忙找尋。

值班警員通報線上警力在學校及住家附近搜尋，並著手調閱周邊監視器影像，不久在外巡邏警員陳立廷傳回好消息，已找到小女孩。

警方說，女童放學回到家時，她的爸爸在家中睡著了。她按門鈴沒人應門，又沒帶鑰匙，所以到社區警衛室等家人。女童的爸醒來後，發現女兒還沒回家，心急如焚四處尋找，最後到派出所報案，還好員警很快找到女童，結束這場驚魂記。

基隆警一分局忠二路派出所3日也協助1名男童化解危機，當天下午4點多有人報案在成功一路郵局附近，有名男童裸體走在路上。警員郭豐銘到現場後，在成功陸橋下鐵道旁到找這名男童。

郭想讓男童先穿上警用雨衣，男童起初抗拒，經勸說才穿上，附近店家後來也拿褲子給孩童穿。男童的爸爸接到警方通知趕到派出所，指男童患自閉症，當天趁他不注意獨自出門，搭電梯下樓後離開社區，感謝警方及店家的協助。

警二分局信六路派出所警員陳文婷5日中午在市府後門服警衛勤務，有人帶1名少年想到市府社會處，陳文婷詢問得知狀況後，用人臉辨識系統查出17歲周姓少年身分。