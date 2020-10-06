影／又是房客抽菸 台東旅人驛站二館今晚2度警鈴大作

又是客人在房間抽菸！國內知名連鎖商旅台東市「旅人驛站」台東二館，今天晚上10點12分火警警報器鈴聲大作，且自動連線台東縣消耳局，消防局緊急出動鄰近各分隊十餘消防車輛與大批消防人員前往救援，幸好只是虛驚一場，初步研判有房客在房間抽菸，造成偵煙器作動。

今天晚上10點12分，「旅人驛站」台東二館警鈴大作，約百餘位房客受到驚嚇，紛紛衝出房間，在飯店人員指揮下疏散到飯店外，最後證實虛驚一場，有年長遊客直呼「被嚇兩腿發軟，要去收驚」。

由於這已是「旅人驛站」台東二館繼上個月之後，今晚第二次發生偵煙器誤報，讓到場部分消防人員很無奈，有人邊收水線，嘴裡邊叨唸：「這已是第二次，為什麼會有遊客這麼糟糕，非要在房間內抽菸，想抽，可以下樓到飯店外抽，搞得大家緊張兮兮的。」