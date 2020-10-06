聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／又是房客抽菸 台東旅人驛站二館今晚2度警鈴大作
又是客人在房間抽菸！國內知名連鎖商旅台東市「旅人驛站」台東二館，今天晚上10點12分火警警報器鈴聲大作，且自動連線台東縣消耳局，消防局緊急出動鄰近各分隊十餘消防車輛與大批消防人員前往救援，幸好只是虛驚一場，初步研判有房客在房間抽菸，造成偵煙器作動。
今天晚上10點12分，「旅人驛站」台東二館警鈴大作，約百餘位房客受到驚嚇，紛紛衝出房間，在飯店人員指揮下疏散到飯店外，最後證實虛驚一場，有年長遊客直呼「被嚇兩腿發軟，要去收驚」。
由於這已是「旅人驛站」台東二館繼上個月之後，今晚第二次發生偵煙器誤報，讓到場部分消防人員很無奈，有人邊收水線，嘴裡邊叨唸：「這已是第二次，為什麼會有遊客這麼糟糕，非要在房間內抽菸，想抽，可以下樓到飯店外抽，搞得大家緊張兮兮的。」
旅人驛站業務總監邱裕倉說，為了確保所有房客安全，飯店從不關警報器，且定期檢修每間客房的偵煙器，並24小時保持作用，這次偵煙器誤報是二樓有房客在房間內抽煙，晚上10點12分飯店內警鈴大作，且同步連線台東縣消防局，顯示飯店警報系統正常且全天候運作，但驚動房客，飯店也感到抱歉，明天一早會贈送退房的房客， 每人一件飯店自營生產的文創藝品。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言