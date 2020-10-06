快訊

若中共武力犯台 龐培歐：美將採一切行動緩解區域緊張

本月第4次！運八反潛機擾我西南空域 國防部今再公布一架

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄救護車出車禍 救護員與傷患受傷送醫

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

高雄救護車今晚在民族陸橋下出車禍。記者林保光／翻攝
高雄救護車今晚在民族陸橋下出車禍。記者林保光／翻攝
高雄市三民區民族陸橋今天晚間發生車禍，消防局十全分隊救護車趕往載傷者，送醫途中，在民族一路與建國一路口，遭1輛BMW黑色轎車撞上，救護員與車上患者分別受傷，送醫後暫無大礙，車禍肇事原因由警、消瞭解。

據了解，今天晚間6點30分左右，高雄市民族陸橋機車道發生6輛機車擦撞車禍，十全消防分隊救護車趕往搶救傷患，在陸橋下載上1名機車騎士張姓女子（19歲），救護車剛左轉建國一路，要將傷患送聖功醫院急救，穿過陸橋下，就在民族一路與建國一路口，突然陸橋另邊的民族一路上，曾姓男子駕駛黑色BMW轎車撞來，救護車右側車身凹陷，在救護艙的張女和李姓救護員受傷。

消防局據報救護車出車禍，趕緊另派新興消防分隊救護車，將張女送聖功醫院，張女身體多處擦挫傷，包紮後出院。另派新興消防分隊另輛救護車，將李姓救護員送高醫治療。李右眼角撕裂傷，縫合2針、右小腿擦傷、並有頭暈噁心現象，留院觀察。

警方初步調查，出車禍的汽、機車駕駛人都沒酒駕，開BMW轎車的曾姓男子在路口有義警協助指揮交通的路口，疑直接衝過路口，未禮讓救護車，才與救護車出車禍，確實肇事原因仍待調查。

高雄救護車今晚在民族陸橋下出車禍。記者林保光／翻攝
高雄救護車今晚在民族陸橋下出車禍。記者林保光／翻攝
曾姓男子的轎車今晚在高雄民族陸橋旁，撞上救護車。記者林保光／翻攝
曾姓男子的轎車今晚在高雄民族陸橋旁，撞上救護車。記者林保光／翻攝

救護車 車禍 救護員

相關新聞

又有機車上國道！阿伯認錯路騎上國10 嚇壞汽車駕駛

何姓男子因不熟路況，誤將機車騎上國道10號，他沿著路肩找尋出口，國道警察五大隊接獲轉報派遣人車趕赴處理，在國道10號西向...

桃園市八德工廠火警 釀一死

桃園市八德區今天發生工廠火警，有2人受困火場，桃園市政府消防隊接獲通報後趕抵現場救出受困民眾，其中莊男意識清楚，另一名李...

高雄救護車出車禍 救護員與傷患受傷送醫

高雄市三民區民族陸橋今天晚間發生車禍，消防局十全分隊救護車趕往載傷者，送醫途中，在民族一路與建國一路口，遭1輛BMW黑色...

國道一號連環追撞車禍 新北檢：一切都在掌握中

國道一號北上方向泰山路段昨天上午發生嚴重連環車禍，各界高度關注。法務部高檢署今天剪報分案發交新北地檢署，指示偵辦違規騎車...

桃園八德工廠火警 1人意識清楚、1人OHCA

桃園市八德區今天下午發生一起工廠火警，雖火勢不大不過現場有2人受困，消防隊接獲通報後趕抵現場，救出2名受困民眾，1人意識...

影／空勤黑鷹低空滯留+倒退嚕高山救援 山友讚太神了

空勤總隊第三大隊第三隊（台東分隊）救難直升機展現純熟精湛駕駛技術，日前在海拔三千三百多公尺的向陽山嘉明湖避難山屋，以低空...

新聞幕後／蹺腳、叼菸兩度騎闖國道？警方眼皮下懸案未解

新北市一名43歲趙姓男子昨天騎機車硬闖國道一號，在長距離下坡泰山路段叼菸騎車飄移蛇行、挑釁警察不理會制止，行徑非常囂張。...

騎士國道白目蛇行害連環撞 高檢署：涉公共危險要速查

趙姓男子騎機車闖入國道1號泰山路段，不聽警方指揮攔停，在高速公路車陣中穿梭蛇行，還叼著菸揮手叫員警閃開；他在林口下坡路段...

影／恍神？慢速撞路旁車翻覆 轎車內2人輕傷送醫

一轎轎車今天上午6點多在苗栗縣頭份市中正一路，慢速撞及路旁2輛停放的轎車後翻車，四腳朝天打轉滑行3圈，車內2人受輕傷自行...

影／遭疑執法過當 天下第一所澄清：因3人在警面前互毆

今天早上七點半，台北市中山區林森北路巷內一家早餐店，發生三名男子口角糾紛，警方到場使用警棍排除狀況，有民眾錄下警方執法影...

高雄南台路民宅火警 煮冬瓜茶忘記關爐火

高雄市新興區南台路今天上午發生火警，1棟4樓透天樓房，住戶在2樓廚房煮冬瓜茶，忘記關火，火苗延燒抽油煙機，引起火警，消防...

疑沒申請試放煙火造成火燒甘蔗林 業者恐被罰15萬

嘉義縣某家煙火業者昨晚6時許於大林鎮大埔美芎蕉山附近，疑似試放煙火造成火燒甘蔗林意外，燃燒面積約300平方公尺，嘉義縣消...

熱門新聞

實登造假重判！他買1,400萬登錄2,500萬 遭判1年8個月

台南市殯儀館傳出槍聲 男子頭部中彈送醫

7旬老農酒駕遭註銷 竟又酒駕撞死退休老師

台南喪葬業者遭行刑式轟頭腦死 槍手高雄落網！

獨／炫富哥自砸賓士車有來頭 曾在金錢豹對天花板開槍

影／畫面曝光！女大生為閃違停車 遭大貨車輾過殞命

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。