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高雄救護車出車禍 救護員與傷患受傷送醫
高雄市三民區民族陸橋今天晚間發生車禍，消防局十全分隊救護車趕往載傷者，送醫途中，在民族一路與建國一路口，遭1輛BMW黑色轎車撞上，救護員與車上患者分別受傷，送醫後暫無大礙，車禍肇事原因由警、消瞭解。
據了解，今天晚間6點30分左右，高雄市民族陸橋機車道發生6輛機車擦撞車禍，十全消防分隊救護車趕往搶救傷患，在陸橋下載上1名機車騎士張姓女子（19歲），救護車剛左轉建國一路，要將傷患送聖功醫院急救，穿過陸橋下，就在民族一路與建國一路口，突然陸橋另邊的民族一路上，曾姓男子駕駛黑色BMW轎車撞來，救護車右側車身凹陷，在救護艙的張女和李姓救護員受傷。
消防局據報救護車出車禍，趕緊另派新興消防分隊救護車，將張女送聖功醫院，張女身體多處擦挫傷，包紮後出院。另派新興消防分隊另輛救護車，將李姓救護員送高醫治療。李右眼角撕裂傷，縫合2針、右小腿擦傷、並有頭暈噁心現象，留院觀察。
警方初步調查，出車禍的汽、機車駕駛人都沒酒駕，開BMW轎車的曾姓男子在路口有義警協助指揮交通的路口，疑直接衝過路口，未禮讓救護車，才與救護車出車禍，確實肇事原因仍待調查。
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