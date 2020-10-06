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又有機車上國道！阿伯認錯路騎上國10 嚇壞汽車駕駛

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄何姓機車騎士今天下午驚險誤騎上國道10號路肩，警方追車攔停，依法開單舉發。記者賴郁薇／翻攝
高雄何姓機車騎士今天下午驚險誤騎上國道10號路肩，警方追車攔停，依法開單舉發。記者賴郁薇／翻攝

何姓男子因不熟路況，誤將機車騎上國道10號，他沿著路肩找尋出口，國道警察五大隊接獲轉報派遣人車趕赴處理，在國道10號西向18.6公里處攔截該機車，並依道路交通管理處罰條例罰款3千至6千元。

由於昨天才發生男子騎機上中山高林口路段並造成八輛車追撞事件，昨天國道10號出現機車騎士，讓目擊的汽車駕駛直呼「誇張」。

屏東縣警局110勤務指揮中心今天下午三時許接獲報案，指國道10號出現機車，立刻通報國道警察五大隊人車出動攔停，員警找了近20分鐘，才在國道10號西向18.6公里處發現機車攔停，隨即聯繫拖吊車將機車帶下燕巢交流道。

警方調查，機車騎士何姓男子疑路況不熟才誤騎車上國道，一時手足無措便順勢騎行路肩。

警方指出，已依道路交通管理處罰條例「不得行駛或進入高速公路、快速公路或設站管制道路之人員、車輛或動力機械，而行駛或進入者」規定舉發，依法可處3千元以上、6千元以下罰鍰。

警方提醒，若機車騎士誤上國道，應立即將車輛停靠路肩、勿再行駛，騎士到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，才能確保自身及其他車輛安全。

國道 機車騎士 警察

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