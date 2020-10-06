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桃園市八德工廠火警 釀一死
桃園市八德區今天發生工廠火警，有2人受困火場，桃園市政府消防隊接獲通報後趕抵現場救出受困民眾，其中莊男意識清楚，另一名李男則沒有呼吸心跳，送醫後仍宣告不治。
下午4時24分，八德區廣福路一處工廠傳出火警，桃園市政府消防局獲報，立即派出75名消防人員、26輛消防車及3輛救護車前往搶救。
消防局表示，消防隊員到場後獲知，有2人受困其中，隊員先找到一名60歲意識清楚的莊男，立即送醫觀察治療，隨後透過莊男得知另一名68歲李男的位置，不過李男被救出時已沒有呼吸心跳，緊急送醫急救仍宣告不治。
消防局表示，現場為地上3層樓鋼筋混凝土結構的建築，1、2樓為工廠，燃燒地點為3樓宿舍寢具及辦公桌椅，燃燒面積約100平方公尺，至於詳細損失金額及起火原因仍有待調查。
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