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桃園八德工廠火警 1人意識清楚、1人OHCA
桃園市八德區今天下午發生一起工廠火警，雖火勢不大不過現場有2人受困，消防隊接獲通報後趕抵現場，救出2名受困民眾，1人意識清楚、1人OHCA。
今天下午4點24分，八德區廣福路770巷一間從事電腦雷射輸出的工廠傳出火警，消防局獲報派出75名消防人員、26輛消防車及3輛救護車，於下午4點半到場灌救。
消防人員表示，到場後獲知有2名人員受困，先找到一名60歲的莊姓男子，莊男意識清楚送往部桃觀察，透過莊男得知另名68歲李姓男子的位置，趕緊前往救援，不過68歲李男已外科OHCA，送往部桃。
該工廠為地上3層建物，消防局指出，燃燒3樓宿舍寢具及辦公桌椅，面積約100平方公尺，損失金額約30萬元，起火原因仍有待調查。
由於現場有大量消防車及救護車，八德警分局也立即指派四維、廣興派出所員警，到火場周邊實施交通指揮管制，以利消防人員救災。
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