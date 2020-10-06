轎車追撞國道清掃緩撞車 車頭全毀駕駛輕傷

一輛轎車今天行經國道3號北上140公里路段，追撞保護前方正進行移動性清掃作業的緩撞車，轎車車頭幾乎全毀，駕駛幸運僅受輕傷，多名清潔人員也因有緩撞車防護，逃過一劫。

國道公路警察局第2警察大隊後龍分隊長楊宗哲指出，這起事故發生在上午10時許，高公局委外廠商於國道3號北上140公里通霄路段內側車道執行移動性路容清潔撿拾垃圾工作，事發後，工程車上約4、5名作業人員，心有餘悸，「多虧有緩撞車保命，否則後果不堪設想」。

楊宗哲說，當時工程車後方派遣1部緩撞車防護，而在施工路段後方約1公里路肩處，另有一輛警戒車，以鳴發警報器、警示燈，提早提醒用路人靠右行駛，不料，駕駛自小客車黃姓男子，疑未注意前方動態，仍猛催油門追撞緩撞車，轎車車頭幾乎全毀，擋風玻璃碎裂。

事故現場，轎車車頭宛如廢鐵，一片狼籍，但黃男卻僅手腳擦傷，意識清楚，可自行走上救護車，送往苗栗大千醫院治療，經警方調查並無酒駕，詳細肇事原因仍待釐清。

楊宗哲說，緩撞車是國道執行公務保命利器，此次被撞，造成防撞桿等設備零件毀損，黃男雖幸運只受輕傷，但過去就有肇事車主因撞毀緩撞車而賠償新台幣逾百萬元，黃男除自家車輛損失外，恐須面臨不小賠償金額。