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影／空勤黑鷹低空滯留+倒退嚕高山救援 山友讚太神了
空勤總隊第三大隊第三隊（台東分隊）救難直升機展現純熟精湛駕駛技術，日前在海拔三千三百多公尺的向陽山嘉明湖避難山屋，以低空盤旋滯留、倒退嚕（飛行）技術，成功將一位高山症發生山友後送下山就醫，驚險過程被山友目睹，全程錄下影像，看到直升機成功救人且平安離去，山友紛紛大讚空勤飛行員「技術太神了」。
嘉明湖山屋清潔員趙聰華將整個驚險過程拍下並PO上臉書。他說，當時嚇出冷汗，看到直升機安全離場，大家才敢開口說話。網友紛紛按讚表示「厲害的駕駛」、「這飛行技術也太神了」、「真是不可思議，技術超強」。
台東分隊長祝世全今天接受訪問表示，現場空間足夠，且經過事前勘察，氣流穩定，飛行員才選擇以盤旋滯空方式救人，其實與地面有段安全距離，可能是視角錯覺，才會看起來很驚險，且這種救援方式，空勤的飛行教官們平時進行水域、山難救援訓練時，都會練習，難度不算什麼。
中秋節4天連續假期，空勤總隊台東分隊的黑鷹直升機並未放假，反而忙著加強訓練，不僅在平地吊掛水袋救災訓練，3日也向陽區進行高山救難訓練，訓練時剛好碰上一名30多歲的山友發生高山症，撤退至嘉明湖山屋等待救援，台東分隊的黑鷹直升機前往救援。
救難直升機從高空中進入嘉明湖山屋旁，接著以低空盤旋方式，讓患者登機，再以倒退飛離。直升機的驚險救援行動讓山友看得目瞪口呆，盯著直升機，直到安全飛離，才鬆一口氣。
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