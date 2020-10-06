國3重機誤上國道 警攔停引導下交流道開罰

國道1號泰山路段昨天發生機車闖國道導致10輛汽機車車禍，今天在國道3號土城路段又有重機誤闖國道，國道警察迅速攔獲並引導下中和交流道，最高可處新台幣6000元罰鍰。

趙姓機車騎士昨天闖入國1泰山路段發生車禍，導致10輛汽機車車禍，就在各界關切國道行車安全問題，今天近中午在國3土城路段又有大型重型機車誤闖國道案。

國道警指出，今天中午11時27分獲報，在國道3號北向42公里（土城路段）處有機車誤闖，往北行駛，即派遣巡邏車前往查處。迅速於11時35分在中和出口匝道處將重機攔停。

警方指出，年約20歲莊姓重機騎士向警方供稱是因導航設定錯誤而誤闖國道。警方除引導重機騎下中和交流道並依道路交通管理處罰條例開罰，可處3000元以上6000元以下罰鍰，並籲用路人上路前應預先妥適規劃行車路線，避免誤闖情事發生。