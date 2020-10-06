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新聞幕後／蹺腳、叼菸兩度騎闖國道？警方眼皮下懸案未解

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

員警冒著生命危險，千鈞一髮之際拉了趙姓騎士一把，他才免於喪命輪下。記者林昭彰／翻攝
員警冒著生命危險，千鈞一髮之際拉了趙姓騎士一把，他才免於喪命輪下。記者林昭彰／翻攝
新北市一名43歲趙姓男子昨天騎機車硬闖國道一號，在長距離下坡泰山路段叼菸騎車飄移蛇行、挑釁警察不理會制止，行徑非常囂張。結果釀成後方大小車連環追撞成一堆廢鐵，案件就發生在國道公路警察局眼皮底下，但趙男為何騎機車上高速公路害人害己？謎題尚未解開。

趙男釀成大禍，自己也落得脾臟破裂、顱內出血下場，在加護病房等候手術，尚未接受偵詢調查，警方因此尚無法掌握案情相關細節，甚至連他從哪裡上國道都不知道，只能推測應該是林口交流道。

因為國道警察局第一大隊警員王暐翔、李柏勳，當時駕駛巡邏車往北經過林口交流道，並未發現機車，行駛至38公里泰山路段，才從後視鏡瞥見趙姓騎士在內側車道穿梭車陣，吊兒啷噹叼著香菸。

北向的林口交流道位在41公里處，趙男十月二日便曾被民眾看見在泰山路段飆車，最後從33公里五股交流道騎出匝道，若按標準速限100公里時速換算，林口進、五股出，短短8公里車程僅需5分鐘左右。

除非趙男曾中途停車點菸，否則再向前一個交流道（桃園）在北向49公里處，若以100公里時速的風勢，香菸不易燃燒這麼久，因此警方推測他是從林口上國道。

昨天最後在北向36.4公里釀成10車連環追撞，造成5人受傷。尷尬的是，跟高速公路最直接相關的路政與警政機關包括交通部高速公路局、北部行控中心、台灣國道交控管理中心、以及內政部警政署國道公路警察局、第一公路警察大隊、泰山分隊，全部集中在車道斜對面南向約35公里的半山腰上。

等於趙男至少3天之內連續2次硬闖國道、甚至釀成嚴重連環追撞，都近在呎尺發生於眼皮底下，從他2次在國道飆車被錄下的影片看來，若不是翹著腳、就是叼著菸蛇行騎車，一副痞子逛大街的模樣，完全藐視公權力，引發眾怒。

許多人好奇趙男倒底何許人也？但昨天事發首日，警方忙成一團，只是淡淡地說明：有通知家屬到醫院，姍姍來遲，電話中訊問，說不清楚為何他會騎上國道。接下來就看警方怎麼問出犯行動機，要用什麼法條移送偵辦，眾目睽睽都在等著看此案後續發展。

趙姓男子吊兒啷噹叼著香菸騎機車硬闖國道，還揮手示意警方閃開。記者林昭彰／翻攝
趙姓男子吊兒啷噹叼著香菸騎機車硬闖國道，還揮手示意警方閃開。記者林昭彰／翻攝
趙姓騎士疑似從林口交流道騎機車上國道，在國道警察局斜前方路段釀成嚴重連環追撞事故。記者林昭彰／翻攝
趙姓騎士疑似從林口交流道騎機車上國道，在國道警察局斜前方路段釀成嚴重連環追撞事故。記者林昭彰／翻攝
趙姓騎士疑似從林口交流道騎機車上國道，在國道警察局斜前方路段釀成嚴重連環追撞事故。記者林昭彰／翻攝
趙姓騎士疑似從林口交流道騎機車上國道，在國道警察局斜前方路段釀成嚴重連環追撞事故。記者林昭彰／翻攝
去年10月也有機車騎上相同的泰山路段，但女外送員是誤闖並非刻意。記者林昭彰／翻攝
去年10月也有機車騎上相同的泰山路段，但女外送員是誤闖並非刻意。記者林昭彰／翻攝

國道 警察 林口

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