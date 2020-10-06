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騎士國道白目蛇行害連環撞 高檢署：涉公共危險要速查
趙姓男子騎機車闖入國道1號泰山路段，不聽警方指揮攔停，在高速公路車陣中穿梭蛇行，還叼著菸揮手叫員警閃開；他在林口下坡路段被一輛貨車撞倒，引發後方8車連環追撞車禍。台灣高等檢察署表示，趙疑涉公共危險罪，剪報分案後發交新北地檢署偵辦，以維護國人用路安全。
國道警第一隊員警王暐翔、李柏勳昨天駕巡邏車執勤，上午11時許經國道1號泰山路段時，發現後方趙姓男子騎著一輛普通重機疾駛而來。員警開啟警笛揮手示意停車，但趙完全不聽指揮，口中叼著菸持續在車陣變換車道蛇行，甚至企圖超過警車，還揮手要警方閃開。
該路段是長距離「林口下坡道」，沒有路肩，員警加速準備到前方路肩停靠，再設法讓趙停車，但從後視鏡一看，機車已在外線車道被一輛小貨車撞倒。
兩名員警立即拿出交通錐下車，往後奔跑約200公尺靠近趙協助警戒，這時後方包括兩節貨櫃的聯結車、國道客運巴士等大型車因煞車不及已撞成一團，並往前推擠。
趙倒地後，腳被機車壓住，警員王暐翔見狀冒險拉了一把將趙拖離車道，再翻越護欄跳進草叢逃生；趙被這一拉躲過車輪，倖免於難。
高檢署表示，趙騎機車自林口交流道上國道1號高速公路，並在國道上蛇行，不遵循、理會國道警察的指揮與鳴笛，造成高速公路連環車禍，趙姓駕駛的行為疑涉有公共危險罪嫌，已剪報分案同時發交新北地檢署偵辦，要求儘速查明案情，以確保高速公路用路人行車安全。
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